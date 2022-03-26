Несмотря на попытки оккупантов прорвать защиту украинских войск, Луганщина продолжает оставаться под нашей защитой. Более месяца сопротивления армия агрессора продолжает стрелять по мирному населению и уничтожать города и села Луганщины, сообщается на странице в ФБ МВД Украины.

В Северодонецке горели жилые и дачные дома, квартиры, гаражи, склады, лес. Оккупанты цинично обстреляли станцию ​​экстренной медицинской помощи. В Золотом в результате обстрела произошло возгорание жилого дома. В Новотошкивском в результате обстрела имеем одного раненого, эвакуировано в безопасное место семь человек.

В Лисичанске в результате обстрела произошел пожар в жилом доме. В Рубежном из-за интенсивности обстрелов произошло более 10 пожаров в жилом секторе.

Как сообщается в новом заявлении, спасателям ГСЧС Луганской области крайне тяжело ликвидировать пожары под постоянными обстрелами, но рискуя собственной жизнью, чрезвычайники продолжают выполнять задачи по назначению.

В области работает 11 волонтерских штабов, предоставляющих гражданам пищевые продукты, медикаменты и средства гигиены.

Также украинцам показали, как ВСУ мастерски уничтожают технику оккупантов на юге страны. Соответствующие кадры опубликовало информационное агентство Министерства обороны Украины.

На видео видно, как украинские герои прицельным огнем ликвидируют технику российских оккупантов.

Напомним, 11-летняя мариупольчанка оказалась на больничной койке после встречи с оккупантами: выстрелил в лицо

Как сообщала Politeka, оккупанты устроили террор жителям Мелитополя и Бердянска: ищут "фашистов" и предлагают "сотрудничать"

Также Politeka писала, что командир танкового полка застрелился, а технику разворовали: украинская разведка рассказала о положении оккупантов