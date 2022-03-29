Сейчас от обстрелов страдают жители городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная, Золотое и пгт Нижнее. Как пишет Politeka.net, об этом сообщает МВД Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Луганщина снова под прицельным огнем россиян, в результате обстрелов погибли и ранены среди мирных жителей. В Северодонецке, Рубежном, Лисичанске и Новотошкивском (Горная община), с. Щедрищево (Северодонецка община) в результате обстрелов пылали многочисленные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки.
Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС Луганской бласти до сих пор работают над укрощением пожаров во всех городах. Обстрелы продолжаются.
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Согласно сообщению, в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты продолжают террор местного населения. Обстреливают жилые дома, грабят, похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.
Также Politeka.net писала, что оккупанты продолжают уничтожать Чернигов, кадры разрушений.
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