Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС Луганской бласти до сих пор работают над укрощением пожаров.

Сейчас от обстрелов страдают жители городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная, Золотое и пгт Нижнее. Как пишет Politeka.net, об этом сообщает МВД Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Луганщина снова под прицельным огнем россиян, в результате обстрелов погибли и ранены среди мирных жителей. В Северодонецке, Рубежном, Лисичанске и Новотошкивском (Горная община), с. Щедрищево (Северодонецка община) в результате обстрелов пылали многочисленные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС Луганской бласти до сих пор работают над укрощением пожаров во всех городах. Обстрелы продолжаются.