С начала войны оккупанты похитили по меньшей мере 13 глав общин из 6 областей Украины. Такие данные по результатам собственного подсчета обнародовал Движение Честно.
Этот список может быть неполным, поскольку ситуация постоянно меняется.
Отмечается, что больше всего под ударами — мэры Херсона и Харьковщины, а также городские головы Запорожья и Области. Среди них есть одна женщина — самовыдвиженка Ольга Сухенко, городская голова Мотыжина на Киевщине.
Мэра Мелитополя Ивана Федорова удалось обменять, а мэров Скадовска и Славутича отпустили. Мэр Балаклеи, как сообщили, тоже на свободе и даже записал видео. СМИ отмечают, что он договорился с оккупантами.
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Также оккупанты похищают и депутатов местных советов и работников органов местного самоуправления. Среди них так же есть женщины — депутат Запорожского облсовета от Европейской Солидарности Лейла Ибрагимова была похищена, но, к счастью, вернулась домой. Также Оккупанты задержали еще одного депутата от ЕС, Елену Плаксину. Она имеет представительский мандат в Токмакском совете на Запорожье.
Добавим, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, в общем, с начала войны оккупанты похитили 11 мэров городов и 8 других должностных лиц муниципалитетов.
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