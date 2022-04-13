Родные российских оккупантов ждут их дома с награбленным. Воинам буквально заказывают, что привезти из домов украинцев.

Как сообщают в СБУ, россияне называют мародерство «спецоперацией по зачистке домов». Об этом можно услышать в новых телефонных разговорах захватчиков, которые есть в распоряжении украинских силовиков.

Так, на записи слышно, что некоторые оккупанты принимают заказы от близких, как будто идут в супермаркет.

«Как вот этот «герой»: позвонил своему отцу прямо из дома, который грабил. Порадовал отца-рыбака, попавшего в дом «богатого рыболова». Последний, как услышал перечень фирм производителей рыболовного снаряжения, аж разволновался: «...ни х**ра се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат», - приводят в СБУ фрагменты разговора.

Интересно, что узнав от сына, что в чужом доме всякого добра немало, наставляет: «Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно....чтоб мародерство вам там не приписали, б * * дь. ...это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто».

Напомним, что оккупанты-мародеры тащат из чужих домов все, что найдут, начиная с женского белья и украшений, и заканчивая даже собачьими будками.

Между тем министр цифровой трансформации Федоров сообщал, что современные технологии помогут выявить многих российских мародеров, ограбивших украинцев.

Федоров также обнародовал личность офицер рф, который засветился на камерах видеонаблюдения в Беларуси в момент отправки награбленного своей семье.

Также сообщалось, что оккупанты-мародеры с размахом отметили свое возвращение из Украины на дискотеке в Беларуси.