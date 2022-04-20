У середу, 20 квітня, в Україну прибув глава Євроради Шарль Мішель. Він відвідав Бучу, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Так, під час спілкування з пресою після цієї зустрічі український президент розповів про ситуацію в Маріуполі. За його словами, вона погіршується.

"На жаль, поки ми не можемо досягти там позитивного результату. На руках наших військових сотні поранених. Захищаючи своєю спиною цивільних, вони втрачають свої життя. Саме за спинами наших хлопців в Маріуполі знаходиться близько 1 тис.цивільних – наскільки мені відомо, – жінок і дітей. Хочеться сказати, що все буде просто і завтра ми допоможемо нашим військовим і мирним жителям в Маріуполі, але я не можу сказати це", – сказав Зеленський після зустрічі з главою Євроради Шарлем Мішелем.

Відзначимо, що вранці 20 квітня віце-прем'єр Ірина Верещук анонсувала гуманітарний коридор з Маріуполя, по якому з міста повинні були вийти жінки, діти і літні люди. Однак, до вечора стало відомо, що коридор не спрацював з вини російської сторони.

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