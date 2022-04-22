Правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными на Пасху, ведь враг может устроить провокации. Об этом сообщают в СБУ.

"Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине. Таким образом, росСМИ уже готовят основу для провокаций со стороны армии РФ. И заранее перекладывают ответственность за них на представителей "националистических объединений", - говорится в сообщении СБУ.

Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху – один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно бдительными в этот период".

Указано, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция приложат максимум усилий, чтобы Пасха прошла безопасно, однако гражданам следует учитывать, что в нашей стране идет война, и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Уважение к церквям и святыням у него тоже отсутствует – об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов, отмечает СБУ.

В этой связи верующим настоятельно рекомендуют воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях. Также граждан просят соблюдать правила комендантского часа, установленные гражданскими администрациями каждого региона.

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