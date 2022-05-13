Российский военный по телефону рассказал жене о зверских приказах командования на войне против Украины. Об этом свидетельствует запись перехвата Главного управления разведки Министерства обороны.
Россиянин рассказал историю "зачистки" оккупированного населенного пункта.
"Село взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уже заходите. Ребята не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидели маленьких", – сказал он.
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Жена оккупанта предложила ему "упасть с танка", чтобы получить травму и уехать домой. Поскольку, по ее мнению, другого выхода нет – ротации не будет, потому что "все отказываются".
Мужчина склоняется к мнению, что все же лучше "получить ранение", потому что все повреждения проверяют ФСБшники.
Напомним, что оккупанты не в восторге от парада путина и его странной речи, перехват.
Как сообщала Politeka, вояки из "ДНР" сравнивают армию рф с тюрьмой и бунтуют.
Также Politeka писала, что жена оккупанта мечтает мучить украинских детей, перехват СБУ.