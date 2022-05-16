Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Никакого глобального приближения не происходит, именно из-за того растет плотность обстрелов. С учетом информации, что мы получали из фильтрационного лагеря в Безыменное, информационных источников Украины и самого характера источника сообщения про «вышли с белым флагом» настаиваем на очередном фейке. Не новость. Если «доверять» источникам оккупантов, то они уже трижді брали всех в плен в Мариуполе", - заверил Андрющенко.
Добавим, что ранее РосЗМІ начали сообщать о том, что якобы группа украинских военных вышла из подвалов Азовстали с белыми флагами.
Добавим также, что Андрющенко сообщил о мариупольцах, которые рассказывают о нетипичном для мирной жизни уровне смертности.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Добрались и до женщин: оккупанты на захваченных территориях устроили скрытую мобилизацию
"Дешевый расходный материал": жены вояк "ЛНР" устроили бунт, потому что войска рф бросили их мужей
Мартыновская из "Мастер Шеф" пошла на смелый эксперимент с внешностью: "Можно немножко поделиться с вами?"
Бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный разоткровенничался о неразделенной любви: "Есть одна..."
"Многие люди среднего возраста умирают. Уровень смертности таков, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые. Печальный поток смерти не спадает. Люди гибнут не от обстрелов, а последствий оккупации. Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода - четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе", - сообщил Андрющенко, добавив, что только общая эвакуация и допуск гуманитарной помощи со стороны Украины способны спасти мариупольских заложников россии.
Напомним, в Мариуполе погибли супруги "Азовцев" - их маленький сын остался сиротой.
Также сообщалось, что готовится масштабная операция по деблокаде Мариуполя.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты ударили по "Азовстали" запрещенными снарядами.