Виктор был родом из Запорожья, в бокс пришел в 8 лет и достиг немалых успехов, становился серебряным призером Кубка Украины.

В бою с российскими захватчиками погиб украинский боксер Виктор Понятенко. Он был морским пехотинцем. Сердце спортсмена и воина ВСУ перестало биться 15 мая. Об этом сообщается на странице Федерации бокса Украины в Facebook.

Также о смерти Виктора по прозвищу "Рыжий" сообщила на своей страничке в Facebook Лига кулачных боев Lucky Punch, в рамках которой выступал Понятенко.

"В жестокой войне с российскими оккупантами 15 мая героически погиб воин ВСУ Виктор "Рыжий" Понятенко. Воин, наш друг. Очень больно. Это был пацан и человек с большой буквы, настоящий доблестный герой. Вечная память воину-защитнику. Герои не погибают!", – написали представители Лиги.

Виктор был родом из Запорожья, в бокс пришел в 8 лет и достиг немалых успехов, становился серебряным призером Кубка Украины, вызывался в различные сборные. За всю свою спортивную карьеру провел порядка 120 боев, приблизительно в 100 из них одержал победу.

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