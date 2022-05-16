На Донбасі в районі Авдіївки 28 березня відбулася трагедія. Так, борючись проти окупантів, загинув Артем Ступак, який більше п'яти років пропрацював електромеханіком у філії "Придніпровська залізниця" УЗ.

Про свого загиблого екс-співробітника розповіла прес-служба "Укрзалізниці"у Telegram-каналі.

Уточнюється, що Артем Ступак вступив на контрактну службу в ЗСУ в грудні 2021 року. Його підрозділ базувався на сході країни. У Героя залишилася маленька дитина-дошкільник. Колишні колеги описують чоловіка як істинного патріота України.

"Небагатослівний, відповідальний Артем віддав життя за Україну, за те, щоб його п'ятирічний син жив у вільній країні!" - уточнив в компанії.

В УЗ уточнили, що кожна така втрата – особистий біль для всієї залізниці, і її неможливо вгамувати ніякими словами. Родині воїна екс-колеги Ступака передали свої співчуття.

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