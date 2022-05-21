Служба безопасности Украины провела экспертизу, которая показала, что ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске произвели с оккупированной россиянами территории Донбасса.

Как сообщили в СБУ, следователи получили беспрекословные доказательства того, к запуску этой смертоносной ракеты причастны российские оккупанты. Отметим, что ракета по железнодорожному вокзалу прилетела 8 апреля, в результате погиб 61 человек, а 121 получили ранения.

"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 находится под временной оккупацией России. Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. На широкую общественность она известна как "Точка У", - говорится в сообщении СБУ.

Там также добавили, что оккупанты используют комплексы "Точка У" все восемь лет войны. Несколько комплексов "Точки У" размещены на оккупированных территориях Донбасса. Следователи СБУ продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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