В случае гибели бойцов - члены их семей получат единовременную денежную помощь.

В Украине добровольцам и членам семей погибших защитников и защитниц будут назначены социальные льготы и гарантии.

Такое решение Кабмин принял 20 мая, сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Постановление призвано привести ряд действующих правительственных нормативно-правовых актов в соответствие с законом, который признает право добровольцев территориальной обороны на приобретение статуса участника боевых действий (УБД), вводит такую категорию лиц, как семьи погибших защитников и защитниц Украины.

Теперь добровольцы Сил тероборони ВСУ, члены добровольческих формирований теробщин смогут получить денежные выплаты в случае ранения или инвалидности вследствие боевых действий, а в случае гибели бойцов - члены их семей получат единовременную денежную помощь.

Принятым постановлением внесены изменения в частности в правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилья; порядка назначения и выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц; порядок использования средств, главным распорядителем которых является Минветеранов.

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