Об этом сообщается в актуальной утренней сводке Генштаба ВСУ. По состоянию на 88-е сутки войны в Украине самая тяжелая ситуация сохраняется на Донбассе.

В частности, оккупанты готовятся к возобновлению наступления на Славянском направлении. При помощи артиллерии они совершали обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровне и Довгенькое.

«На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут. На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливает позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск», - говорится в сводке.

Также сообщается, что оккупанты пытались наступать в районе населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново, однако ВСУ отразили наступление. Противник понес большие потери и был вынужден отступить на старые позиции.

Также большие потери российские военные понесли в районе населенного пункта Красногоровка на Авдеевском направлении.

В то же время оккупанты пытаются удерживать занимаемые рубежи на Харьковском направлении и не давать украинским войскам выйти на государственную границу в этой области. Также продолжаются обстрелы населенных пунктов и объектов инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

«В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз», - сообщается в сводке.

Напомним, Зеленский заявил о недопустимости компромиссов между Европой и россией.

Как сообщала Politeka, эксперт рассказал, в чем главное преимущество ВСУ.

Также Politeka писала, что тела оккупантов найдены на Харьковщине, подполковник Герасимов среди них.