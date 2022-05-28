Об этом в своем Телеграм-канале написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Она сообщила, что освобожденные из плена из-под Мариуполя украинские солдаты рассказали о том, что россияне применяли к ним пытки. Особенно жестоким издевательствам подвергался офицерский состав ВСУ и бойцы отряда специального назначения «Азов».
Бойцы рассказали, что сначала их держали в подвалах и хозяйственных постройках, а позже этапировали на гауптвахту, следственный изолятор в городе Донецке и исправительную колонию №120, расположенные на временно оккупированной территории. Оттуда они попали в следственные изоляторы Таганрога и Воронежа.
В плену российские оккупанты угрожали украинским бойцам убийством, избивали и унижали. На допросах военнопленных ставили на колени, били прикладом автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на шею и душили. Кроме того, пытали током, избивали ногами.
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«Украинские военнослужащие сообщили, что рашисты им вводили неизвестные препараты на букву «М», после чего они теряли сознание и теряли память. Оккупанты заставляли украинских солдат учить стихотворение «Простите нас, родные россияне», гимн рф, историю создания герба и флага рф, иначе – применяли пытки», - написала Денисова.
Женщины-военнопленные рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их было до 20 человек.
«Относительно них оказывалось психологическое давление – на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин. Также пленниц принуждали к половым актам», - рассказала омбудсмен.
На 30-40 человек пленных россияне выдавали всего 1,5 литра воды, дневной рацион украинских бойцов состоял из куска хлеба и сала.
Денисова подчеркнула, что все эти преступления россиян являются прямыми нарушениями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
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Как сообщала Politeka, в россии образовался новый "фронт" против путина, какая сейчас ситуация на Кавказе.
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