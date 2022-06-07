Так, одна из клинток ПриватБанка обратила внимание на интересный нюанс, о котором и сообщила на странице банка в Facebook.

"Почему ваш банк даже в период войны обманывает людей?! На главной странице курс обмена доллара США 35.6 грн за 1 доллар, а фактически в приложении 29,25 грн. Родственники желают помочь моей семье и мы теряем деньги необходимые ребенку на лекарства! Это мошенничество", - написала женщина.

Клиентка также призвала президента Владимира Зеленского обратить внимание на такие действия Привата.

В банке обратили внимание на жалобу и сообщили, действительно ли такие данные о курсе валют являются мошенничеством.

"В части безналичных валютно-обменных операций, в т. ч. операций по картам, отсутствуют какие-либо требования законодательства, которые обязывают банки устанавливать курс по таким операциям равен курсу продажи валюты в отделениях.

В соответствии курсы для безналичных операций определяются банками исходя из текущей рыночной ситуации", - заверили в Приватбанке.

Также в учреждении добавили, что если человек получает перевод в валюте, он может получить его на валютную карту без конвертации и заказать наличные в валюте в кассе банка.

Напомним, ПриватБанк сообщил о новых условиях.

Также сообщалось, что в Приватбанке предупредили о дополнительном ограничении по наличности.

Кроме того Politeka.net писала, что клиенты Приватбанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.