Так, одна из клинток ПриватБанка обратила внимание на интересный нюанс, о котором и сообщила на странице банка в Facebook.
"Почему ваш банк даже в период войны обманывает людей?! На главной странице курс обмена доллара США 35.6 грн за 1 доллар, а фактически в приложении 29,25 грн. Родственники желают помочь моей семье и мы теряем деньги необходимые ребенку на лекарства! Это мошенничество", - написала женщина.
Клиентка также призвала президента Владимира Зеленского обратить внимание на такие действия Привата.
В банке обратили внимание на жалобу и сообщили, действительно ли такие данные о курсе валют являются мошенничеством.
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"В части безналичных валютно-обменных операций, в т. ч. операций по картам, отсутствуют какие-либо требования законодательства, которые обязывают банки устанавливать курс по таким операциям равен курсу продажи валюты в отделениях.
В соответствии курсы для безналичных операций определяются банками исходя из текущей рыночной ситуации", - заверили в Приватбанке.
Также в учреждении добавили, что если человек получает перевод в валюте, он может получить его на валютную карту без конвертации и заказать наличные в валюте в кассе банка.
Напомним, ПриватБанк сообщил о новых условиях.
Также сообщалось, что в Приватбанке предупредили о дополнительном ограничении по наличности.
Кроме того Politeka.net писала, что клиенты Приватбанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.