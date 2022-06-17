В Пенсионном фонде Украины рассказали об особенностях назначения пенсий по возрасту в 2022 году.

Так, украинцы, достигшие возраста 60 лет в этом году имеют право на назначение пенсии по возрасту, если имеют не менее 29 лет страхового стажа. При этом при отсутствии необходимого страхового стажа пенсия может быть назначена позднее (если человек продолжит работать и приобретет необходимый стаж) или в 2025 году после достижения возраста 63 лет при наличии страхового стажа не менее 22 года.

В ПФУ отметили, что наличие страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения лицом соответствующего возраста.

Страховой стаж с 1 января 2004 года исчисляется территориальными органами ПФУ по данным, содержащимся в реестре застрахованных лиц, а за период до 2004 года – на основании трудовой книжки и других документов. Также в Пенсионном фонде добавили, что выплаты могут назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года.

Сейчас в Пенсионном фонде внедрен экстерриториальный принцип обслуживания граждан: заявление на назначение пенсии и необходимые документы можно подать в любой сервисный центр. Также заявление можно подать в электронной форме через официальный сайт ПФУ.

Напомним, тысячи украинцев не получат ни пенсий, ни соцвыплат, в Минсоцполитики назвали причину.

Также Politeka.net писала, что в Пенсионном фонде разъяснили, кто из украинцев имеет право на доплату в размере 500 гривен.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в ПФУ сообщили, как оформить пенсию по потере кормильца.