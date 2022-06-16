Близько 600 тисяч українців не зможуть отримати пенсію та соціальну допомогу.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі єдиного телемарафону заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами близько своїх грошей не дочекаються близько 300 тисяч інвалідів, багатодітних родин, малозабезпечені люди, які опинилися в зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Таким чином держава не зможе виплатити їм у червні близько 0,5 млрд гривень соцвиплат. З тієї ж причини не отримають свої гроші і ще 300 тисяч пенсіонерів.

«Якщо людина залишилася на окупованій території, ми маємо механізм централізованого нарахування всіх виплат, адже місцеві органи соціального захисту там не працюють», - заявила міністр.

Втім, запевнила Лазебна, ці виплати нікуди не зникнуть – гроші будуть зберігатися на персональних рахунках людей.

«Наразі за звітами банків та Укрпошти ми бачимо, що у нас є приблизно 300 тис. осіб, яким ми не можемо жодним чином доставити пенсії. Але, я наголошую, ці пенсії все одно чекатимуть на своїх власників. Потрібно тільки виїхати з окупованих територій», — зауважила Лазебна.

Соціальні виплати і пенсії можна буде отримати на банківську картку, але, нагадаємо, зняти готівку з банкоматів на тимчасово окупованих теріторіях неможна.

Там, де є така можливість, виплати грошей здійснюватиме Укрпошта.

Додамо, Пенсійний фонд у даний час завершує перерахунок пенсій, який відбудеться автоматично з 1 липня у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму.

Для переважної більшості пенсіонерів основне підвищення відбулось під час індексації в березні, а зараз підвищення в основному стосуватиметься: мінімальних пенсій для інвалідів війни – розмір підвищення складе до 600 грн; надбавок за понаднормовий стаж, підвищень учасникам війни та ветеранам праці; підвищень до 810 грн державної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам старшим 80 років.

Нагадаємо, пенсіонерам-біженцям назвали важливу умову для отримання грошей.

Також Politeka.net писала, що в Пенсійному фонді роз'яснили, хто з українців має право на доплату в розмірі 500 гривень.

Крім того Politeka.net повідомляла, що в ПФУ повідомили, як оформити пенсію по втраті годувальника.