Деякі з українських пенсіонерів мають право на щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень.

Про це, як пише Politeka.net, йдется у відповіді ПФУ на питання щодо виплат.

«Чи здійснюється доплата в розмірі 500 грн при досягненні 80 років? Батькові виповнилося 80 років 18 травня», - йдеться у зверненні до ПФУ.

У свою чергу в Пенсійному Фонді нагадали, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 849 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому» з 1 березня 2021 р. громадянам, яким виповнилося 80 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10340,35 грн), надано щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень.

«Щомісячна компенсаційна виплата пенсіонерам, які отримують пенсію та досягли 80-річного віку після 1 березня 2021 р., встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку», - додали в ПФУ.

Також в Пенсійному Фонді зазначили, що у разі коли після встановлення щомісячної компенсаційної виплати розмір пенсійних виплат з урахуванням підвищень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), у пенсіонерів не досягає 2 600 гривень, таким людям надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії.

Також в Пенсійному Фонді проінформували, що станом на 12 червня на пенсійні виплати спрямовано 31,0 млрд грн, в тому числі 9,2 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 21,8 млрд грн – через уповноважені банки.

Нагадаємо, у ПФУ попередили, що буде з пенсіями на тлі різкого падіння зарплат в Україні: розкрито нові суми.

Також Politeka.net писала, що в ПФУ повідомили про зміни після нового рішення Ради.

Крім того Politeka.net повідомляла, що пенсіонерів чекає підвищення виплат у червні.