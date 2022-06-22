Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ПриватБанка, "Касса" сочетает в себе онлайн-кабинет и приложение для POS-терминала.
"Приложение "Касса" от ПриватБанка, встроенный в POS-терминал, выполняет функцию кассового аппарата - продажа товаров, оформление инкассации, внесение в кассу наличных для размена и прочее. Онлайн-кабинет сервиса "Касса" дает возможность онлайн регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу", - сообщили в ПриватБанке.
Также пользователи сервиса смогут следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализировать финансовые операции.
Стоимость сервиса "касса" учтена к тарифу по эквайрингу. Для подключения к сервису необходимо быть клиентом ПриватБанка и согласно инструкции зарегистрироваться в личном кабинете.
После регистрации банк установит POS-терминал с приложением "Касса".
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Напомним, пополнение карты ПриватБанк через терминал обернулось вызовом полиции.
О том, как обычная процедура привела к скандалу рассказал разгневанный клиент Привата.
Также сообщалось, что банкоматы Приватбанка не выдают деньги, но списывают со счета.
Кроме того, Politeka.net писала, что ПриватБанк проверяет платежи даже в 200 гривен - появилось объяснение.