ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей “Касса”, который позволяет подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРО).

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ПриватБанка, "Касса" сочетает в себе онлайн-кабинет и приложение для POS-терминала.

"Приложение "Касса" от ПриватБанка, встроенный в POS-терминал, выполняет функцию кассового аппарата - продажа товаров, оформление инкассации, внесение в кассу наличных для размена и прочее. Онлайн-кабинет сервиса "Касса" дает возможность онлайн регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу", - сообщили в ПриватБанке.

Также пользователи сервиса смогут следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализировать финансовые операции.

Стоимость сервиса "касса" учтена к тарифу по эквайрингу. Для подключения к сервису необходимо быть клиентом ПриватБанка и согласно инструкции зарегистрироваться в личном кабинете.

После регистрации банк установит POS-терминал с приложением "Касса".

Напомним, пополнение карты ПриватБанк через терминал обернулось вызовом полиции.

О том, как обычная процедура привела к скандалу рассказал разгневанный клиент Привата.

Также сообщалось, что банкоматы Приватбанка не выдают деньги, но списывают со счета.

Кроме того, Politeka.net писала, что ПриватБанк проверяет платежи даже в 200 гривен - появилось объяснение.