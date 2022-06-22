Астролог Влад Росс рассказал, нужно ли Украине вступление в ЕС.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Вхождение в Европейский союз нам сейчас просто необходимо, потому что обескровлена наша экономика – 45% снижения к концу года ожидается. Нам нужно, чтобы ЕС помог нам деньгами», - отметил Влад Росс.

По мнению астролога, Украине нужно членство в ЕС, потому что это позволит установить потерпевшую от войны экономику.

«Это и вхождение в НАТО просто необходимо на данный момент. Украинская армия больше всех соответствует критериям НАТО. Если бы завтра путин находился у границ с Польшей, то следующая была бы Польша», - сказал Влад Росс.

Как отметил астролог, планеты поспособствуют нашей удаче в вопросе вступления в различные союзы.

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