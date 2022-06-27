В ближайшие недели армия рф уже будет больше зависеть от резервных сил, но несмотря на постоянный дефицит резервистов, российские власти неохотно воспринимают идею всеобщей мобилизации. Кроме того, армия рф выбрала новое направление наступления. Об этом говорится в сводке военной разведки Британии.

По данным Британии, российские резервы состоят из нескольких отдельных компонентов, которые рф почти уже наверняка начала использовать.

Российский боевой резерв армии — это недавнее нововведение, которое состоит из резервистов-добровольцев, работающих по совместительству и развертывающихся как целые подразделения. Оно предназначено для выполнения задач в тылу. Человеческий мобилизационный ресурс – это значительный фонд всех ветеранов, служивших в регулярной армии за последние пять лет.

Кроме того, основным оперативным фокусом рашистов остается Северодонецк и Лисичанск. Однако интенсивность обстрелов свидетельствует о смещении внимания на другое направление. В британской разведке подчеркнули, что россия сейчас пытается восстановить скорость на северной оси Изюма.

В то же время, украинские силы продолжают удерживать линию в этом секторе, хорошо используя лесистую местность для поддержки своей обороны.

Напомним, что у оккупантов появились новые планы на Херсон, раскрыты детали.

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