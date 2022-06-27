Россияне нагнали на Луганщину как можно больше артиллерии и сейчас просто сносят наши войска с позиций за счет численности. Силы обороны не имеют достаточно вооружения, чтобы им противостоять. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью на YouTube-канале "Украина 24".
Олег Жданов рассказал, что ситуация на Луганщине сегодня критичная. Трассу Лисичанск–Бахмут оккупанты хотят использовать в качестве рубежа продвижения в сторону Северска. Если украинские военнослужащие не удержат ее, то ВСУ нужно срочно проводить перегруппировку и выводить войска из возможного окружения.
Эксперт констатировал, что к сожалению ситуация складывается именно таким образом.
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Кроме того, по его словам, вражеские войска усилили ПВО в зоне боевых действий, в связи с чем украинские войска стали очень осторожно использовать ударные беспилотники Bayraktar.
"Они видят "Байрактары", и у них есть возможность бороться с ними, к сожалению", – рассказал Олег Жданов.
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