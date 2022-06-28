Российский диктатор владимир путин часто меняет генералов в руководстве Генштаба рф. Такие перестановки связаны с тем, что генералы не успевают выполнять приказы главы Кремля, а сам он их постоянно меняет.

Такое объяснение дал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, пишет "Обозреватель".

При этом качественных изменений после кадровых перестановок в российской армии не будет.

"Путин постоянно меняет цели. Его командиры не успевают с выполнением любых целей, которые он ставит. Даже взятие Северодонецка состоялось, но со значительным опозданием от его плана", – пояснил Виктор Андрусив.

Андрусив прогнозирует, что кадровые перестановки продлятся дальше и будут происходить регулярно. При этом он обратил внимание на то, что отстранение от командования войсками рф в Украине генерала Александра Дворникова очень показательно, поскольку он принадлежит к окружению путина.

"Это не последняя смена. Такие изменения будут происходить регулярно. Очень показательно, что Путин начинает менять приближенных к себе. Дворников был таким. Это значит, что он испытывает бессилие", - считает Андрусив.

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