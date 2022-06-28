Володимир путін напередодні вторгнення в Україну не стримував емоції в телефонній розмові з Еммануелем Макроном.

Про це свідчить повна розшифровка бесіди президентів Франції і РФ, опублікована французькою газетою Le Tempes і перекладена російським виданням «Медуза».

Відомо, що розмова політиків відбулася вранці 20 лютого – за чотири дні до початку повномасштабної війни.

Протягом усієї розмови Макрон намагався знизити рівень напруженості і домогтися від Путіна гарантій того, що російські війська не вторгнуться в Україну. Путін же не приховував свого роздратування і постійно скаржився на Україну.

Кремлівський диктатор був обурений тим, що Київ нібито не дотримується Мінських угод, а також не хоче вести переговори з призначеною Москвою «верхівкою» ОРДЛО.

"За фактом наш дорогий колега пан Зеленський нічого не робить. Він бреше вам", - обурювався Путін.

Президент рф наполягав на тому, що Україна нібито повинна вести переговори безпосередньо з ватажками «Л/ДНР», а коли президент Франції заявив, що це нереально, а «сепаратистські групи» не можуть брати участь у законотворчості країни, Путін вибухнув гнівною тирадою.

"Послухай мене уважно: принцип діалогу полягає в тому, щоб враховувати інтереси іншої сторони. Послухай мене уважно. Ти мене чуєш? Я повторю ще раз. Сепаратисти, як ти їх називаєш, відреагували на пропозиції української влади. Вони відповіли, Але ця ж влада не наслідувала їхній приклад", - тиснув на Макрона Путін.

Кремлівський диктатор також стверджував, що Уряд України нібито не був обраний демократично, в черговий раз піднімаючи свою улюблену тему «держперевороту». Цього разу він заявив, що Зеленський нібито один з тих, хто несе за нього відповідальність.

У свою чергу, Макрон в ході розмови намагався домогтися від Путіна підтвердження того, що після" навчань " Росія відведе війська від кордону України. Крім того, президент Франції запропонував своєму російському колезі організувати його зустріч з президентом США Джо Байденом.

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