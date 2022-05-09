Своїх синів Джамала залишила у сестри в Туреччині, а в Україні у неї залишився ще один маленький член сім'ї.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала постійно їздить з благодійними концертами по Європі. Завдяки її участі, на допомогу українцям і ЗСУ перевели понад 90 мільйонів доларів.

Своїх синів Джамала залишила у сестри в Туреччині, а в Україні у неї залишився ще один маленький член сім'ї, про що вона повідомила в Сторіз Instagram.

Як виявилося в Тернополі Джамалу чекає собачка на прізвисько Баду породи шпіц, яку їй один раз подарували на Новий Рік. Сама Джа називає домашнього вихованця "своєю дитиною".

"Дуже сумую за ще однією моєю дитиною. Але вона в Тернополі чекає на перемогу", - зізналася Джамала.

Варто відзначити, що Джамала вже виступила на підтримку України в Туреччині, Іспанії, Нідерландах, Польщі, Грузії, Німеччині, Великобританії, Ісландії, Литві, Румунії. Всі зібрані кошти йдуть на допомогу Україні.

Нагадаємо, втомлена Джамала здивувала виглядом в аеропорту, кадри.

Як писала Politeka, Джамала з всесвітньо відомими артистами почала збирати гроші українцям.

Також Politeka писала, що Джамала розповіла, як і куди з дітьми втекла з України.