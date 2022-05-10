Відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як поспілкувалася зі своїм братом з Росії. За словами артистки, він не вірить в те, що відбувається в Україні, настільки зомбований російською пропагандою. Про все це зірка поділилася в інтерв'ю Олександрі Кучеренко.

"Говорив мені: "А в якому році це відео? Що ти мені надсилаєш?". Пропаганда дуже потужна, професійна, люди дійсно зомбовані. Вони щиро вірять в те, що говорять. За два місяці війни вже тільки сліпий, глухий і тупий не зрозумів, що відбувається", – розповіла Могилевська.

Співачка вважає, що люди в рф вже давно могли б розібратися в тому, що відбувається насправді і щось змінить, але вони вперто не хочуть нічого робити. Причина тому - пропаганда, яка вже "проїла" росіянам мозок.

"Мисляча людина повинна подивитися обидві шальки терезів, зважити і таким чином мати свою думку. Настільки переконлива інформація з обох сторін, що я сіла б посередині і подумала б просту річ - ті переконливі і ті переконливі, але все на їх території відбувається. Гинуть українці, українські будинки, міста", – додала зірка.

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