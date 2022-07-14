Как пишет Politeka.net, новая монета – памятная и номиналом 10 гривен. В обращение она вводится с 14 июля текущего года.

«Посвящена отдельному виду Вооруженных Сил Украины, предназначенному для сдерживания или отпора во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил, другими военными формированиями и правоохранительными органами вооруженной агрессии против Украины с моря и на приморских направлениях, защиты суверенитета и государственных интересов Украины», – говорится в описании монеты.

На аверсе монеты в центре расположена эмблема Военно-Морских Сил ВСУ, внизу слева от нее – малый Государственный Герб Украины, внизу справа – номинал 10 и графический символ гривны.

На реверсе – разные типы кораблей как символ ВМС ВСУ, в состав которых кроме надводных сил также входят морская авиация, морская пехота, береговая артиллерия и др.

Добавим, что украинцы уже активно интересуются, где можно приобрести монету и выражают восхищение Военно-морскими силами ВС Украины.

«Где купить?», «Слава Украине!», «Пусть Бог благословит Украину и ее защитников», «Спасибо Военно-морским силам Украины за защиту Нэньки», - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, на днях Национальный банк Украины ввел в обращение первую памятную монету, отчеканенную Банкнотно-монетным двором НБУ с начала полномасштабной войны против Украины "В единстве – сила".

Таких монет этом году будет отчеканено 2,5 тыс. серебряных и 75 тыс. монет из нейзильбера (в сувенирной упаковке). Так, первая часть монет – 25 тыс. шт. из нейзильбера – уже сделана.

Также сообщалось, что украинцам раздают огромные деньги, но есть важное условие, чтобы их получить.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Нацбанке сообщили главные причины ускорения инфляции и роста цен.