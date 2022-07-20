Как сообщает Politeka.net, речь идет о принятии во втором чтении законопроекта №7378, который на период военного положения освобождает бизнес от ответственности за несвоевременное обнародование финансовой отчетности.
Теперь бизнес не будут штрафовать за опоздание с финансовой отчетностью в течение всего военного положения, а также еще 3 месяца после его прекращения или отмены.
Новшество касается как юридических лиц, так и частных предпринимателей.
Предполагается, что юридические лица обязаны обнародовать годовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с соответствующими отчетами в полном объеме на своей веб-странице или на своем веб-сайте в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения за весь период необнародования.
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«Предприниматели смогут обнародовать финансовую отчетность за весь период на своем веб-сайте или своем вебсайте в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения», - заявили в Раде.
Добавим, что в парламенте была также создана Временная специальная комиссия ВР по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.
Напомним, украинцев предупредили о важных изменениях в "Дії".
Также названо условие для получения от государства до 250 тысяч гривен.
Кроме того, сообщалось, что Нацбанк вводит в обращение уникальные 5 и 10 гривен.