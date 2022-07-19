Як повідомляє Politeka.net з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ці документи будуть перекладені англійською мовою.
За його словами, права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Вже завершуються технічні деталі розробки.
"Вже завершуємо технічні деталі розробки і незабаром вийдемо з бета-тестом", - повідомив Федоров.
Нагадаємо, раніше Федоров поставив крапку у питанні розсилки повісток через додаток «Дія».
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Так, за його словами, вручати повістки через "Дію" не будуть і в майбутньому не планують.
Також повідомлялося про опитування через "Дію" щодо герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-Мати".
Опитування триває з 7 по 21 липня. Результати будуть оприлюднені вже за два тижні.
«Висловлюйте свою думку у додатку Дія, долучайте до опитування друзів та рідних», - закликають українців до «Дія».
Крім того, Politeka.net писала, що українцям назвали умови для отримання до 250 тисяч гривень.