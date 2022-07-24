С воскресенья, 24 июля, в Украине меняется механизм подготовки и переподготовки водителей.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Теперь заработают новые правила получения водительского удостоверения. Изменяется также подход к обучению и алгоритм сдачи экзаменов – теоретическую и практическую части подготовки водителей разграничивают.

Теперь, чтобы получить водительское удостоверение, кандидатам необходимо будет сделать 5 шагов:

пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена);

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;

выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;

сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;

в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

Все, кто до 24 июля начал подготовку либо переподготовку в автошколе, продолжают обучение в соответствии со старыми нормами и сдают внутренние экзамены в автошколе и экзамены в территориальном сервисном центре МВД по старому алгоритму.

Напомним, Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен – как она выглядит.

Как сообщала Politeka, украинцам назвали условие получения до 250 тыс. гривен на счет Ощадбанка.

Также Politeka писала, что новые штрафы планируется ввести в Украине: за что придется отдать до 3400 гривен.