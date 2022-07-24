Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Теперь заработают новые правила получения водительского удостоверения. Изменяется также подход к обучению и алгоритм сдачи экзаменов – теоретическую и практическую части подготовки водителей разграничивают.
Теперь, чтобы получить водительское удостоверение, кандидатам необходимо будет сделать 5 шагов:
- пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена);
- сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;
- выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;
- сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;
- в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.
Все, кто до 24 июля начал подготовку либо переподготовку в автошколе, продолжают обучение в соответствии со старыми нормами и сдают внутренние экзамены в автошколе и экзамены в территориальном сервисном центре МВД по старому алгоритму.
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