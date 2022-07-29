Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом инфляционном отчете по макроэкономическому прогнозу на 2022–2024 годы НБУ.
Так, отмечается, что глубокий спад экономики обусловил стремительный рост уровня безработицы – почти до 35% во ІІ квартале текущего года.
«В дальнейшем безработица будет постепенно снижаться, однако оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных последствий войны», - предупредили в Нацбанке.
Также в НБУ констатируют резкое снижение доходов населения. Так, в начале войны предприятия пытались выплачивать зарплату в полном объеме, но из-за продолжения боевых действий и ухудшения финансово-экономического состояния подавляющее число предприятий не в состоянии обеспечивать довоенный уровень оплаты труда.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
«Люди не смогли выбраться»: названо количество жертв сильного пожара в Москве
Враг ведет наступление: где бои идут прямо сейчас и что происходит на линии фронта
Бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный впечатлил украинок: "Вроде помолодели на 10 лет"
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на подпорченный отпуск с детьми: "Всегда такой..."
"Как следствие, номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении (то есть с вычетом инфляции) - на 27%", - констатируют в НБУ.
Впрочем, в Нацбанке заверили, что с восстановлением экономики и оживлением спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году.
«Впрочем, с учетом инфляционных процессов реальные зарплаты в конце 2024 года все еще будут ниже довоенного уровня», - говорится в отчете.
Кроме того, в Нацбанке ожидают, что к концу 2022 года инфляция будет ускоряться и достигнет 31%.
Что касается ситуации в 2023 году, то НБУ предусматривает замедление инфляции благодаря улучшению инфляционных ожиданий, налаживанию логистики и постепенному росту урожаев.
Напомним, названы города, где работа банкоматов была полностью прекращена.