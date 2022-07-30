К пенсиям этой категории лиц также устанавливаются три доплаты.

В пресс-службе Пенсионного фонда сообщили, что участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

К пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность (статья 12 Закона Украины № 3551);

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн (Закон Украины от 16.03.2004 № 1603 "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны");

ежемесячная государственная адресная помощь в размере, которого не хватает до минимальной пенсионной выплаты – 210% прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность (постановление Кабинета Министров Украины от 28 июля 2010 г. № 656 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий").

Напомним, Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен – как она выглядит.

Как сообщала Politeka, названы города, где работа банкоматов была полностью прекращена.

Также Politeka писала, что новые штрафы планируется ввести в Украине: за что придется отдать до 3400 гривен.