Так, по словам главы парламентского подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения Андрея Жупанина, разница между потреблением и добычей составит 3-4 млрд кубометров газа.

Мол, таков прогноз Министерства энергетики.

Впрочем, по словам Жупанина, правительство уже выделило средства для закупки еще 3-4 млрд кубометров газа за границей, а также рассматривает возможность закупки украинского газа у частных добытчиков. Поэтому относительно наличия ресурса пока «прогноз оптимистичен, если не будет каких-либо форс-мажорных обстоятельств, связанных с войной».

Но тысячи украинцев остаются под угрозой остаться этой зимой без отопления. Речь идет о регионах, где продолжаются боевые действия.

«На прифронтовых территориях уже есть проблемы со снабжением газа, поскольку перебивают газопроводы, а ремонтировать их достаточно тяжело. Сейчас там практически невозможно обещать потребителям бесперебойные поставки», – заявил Жупанин.

Что касается цен на газе и тепло – они не будут расти. Напомним, в парламенте был принят законопроект, запрещающий поднимать тарифы для населения.

Напомним, в Украине продолжается масштабная эвакуация из Донецкой области . На сегодняшний день на территории Донецкой области нет газоснабжения, а оккупационная армия уничтожает газопроводы, которые могли бы использоваться для прохождения отопительного сезона в регионе.

Кроме того, на Донбассе фиксируют постоянные перебои с электричеством.

«Одним словом — тепла в Донецкой области в зимний период не будет», - предупредила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Также сообщалось, что отопительного сезона не будет в многострадальном Мариуполе.

Кроме того, напомним, с какой даты должен начаться отопительный сезон там, где это будет возможно.