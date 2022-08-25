Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил Пенсионный фонд Украины.
Получить пенсии, зачисленные на специальные счета, пенсионеры смогут после заключения договора банковского счета с банком.
Пенсионер, не желающий заключать договор банковского счета со «Ощадбанком», может обратиться избранным способом в орган Пенсионного фонда Украины с заявлением о выплате пенсии через текущий счет, открытый в другом уполномоченном банке, или о выплате ему пенсии по другому месту жительства, где «Укрпочта» производит выплату и доставку пенсий.
Напомним, по состоянию на 23 августа на пенсионные выплаты направлено 47,8 млрд грн, в том числе 10,4 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 37,4 млрд грн – через уполномоченные банки.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Ведущий "ярких событий" перешел на сторону врага и поплатился: "Бумеранг набирает скорость"
Путина уговаривают объявить всеобщую мобилизацию: "Война может затянуться еще на..."
Кравец из "Квартал 95" поделилась редкими кадрами с мужем-продюсером и детьми: "Красивые очень"
Джамалу удивила реакция мужа на ее участие в польских "Танцях з зірками": "Почти три месяца мы обсуждали..."
Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
По сообщению АО "Укрпочта" на 22 августа доставлено 73,9% профинансированной суммы за август.
Напомним также, что участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.
Напомним, НБУ показал гривны, которые ни в коем случае нельзя принимать.
Также сообщалось, что ПриватБанк массово блокирует счета.
Кроме того, Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.