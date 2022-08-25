Суммы пенсий за август пенсионерам, которым выплата и доставка в Луганской области, отдельных населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей осуществлялась Укрпочтой, перечислены на специально открытые счета в Ощадбанке.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил Пенсионный фонд Украины.

Получить пенсии, зачисленные на специальные счета, пенсионеры смогут после заключения договора банковского счета с банком.

Пенсионер, не желающий заключать договор банковского счета со «Ощадбанком», может обратиться избранным способом в орган Пенсионного фонда Украины с заявлением о выплате пенсии через текущий счет, открытый в другом уполномоченном банке, или о выплате ему пенсии по другому месту жительства, где «Укрпочта» производит выплату и доставку пенсий.

Напомним, по состоянию на 23 августа на пенсионные выплаты направлено 47,8 млрд грн, в том числе 10,4 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 37,4 млрд грн – через уполномоченные банки.

Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО "Укрпочта" на 22 августа доставлено 73,9% профинансированной суммы за август.

Напомним также, что участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Напомним, НБУ показал гривны, которые ни в коем случае нельзя принимать.

Также сообщалось, что ПриватБанк массово блокирует счета.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.