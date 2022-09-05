Переселенцы из Крыма и Севастополя обладают правом денежную помощь от украинского правительства наравне с другими внутренне перемещенными лицами.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Так, на горячие линии Минреинтеграции начали массово поступать обращения от внутренних переселенцев из АР Крым и Севастополя: людей интересует, могут ли они рассчитывать на денежную помощь ВПЛ от государства. В министерстве ответили — могут, ведь они относятся к категории ВПЛ, прибывших с временно оккупированных территорий.

Также украинцам напомнили, что на денежную помощь от государства имеют право переместившиеся люди:

- из ВОТ Украины (в частности, ВОТ АР Крым и г.Севастополь);

- из территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся в окружении (блокировке).

Также выплаты могут получить граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения из-за вооруженной агрессии рф и которые подали до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь.

В Минреинтеграции дополнительно сообщили, что часть ВПЛ, которые пытались оформить помощь через Дію до 30 апреля, так ее и не получили. Теперь они могут подать повторное заявление удобным для себя способом: либо лично обратиться в орган соцзащиты, либо отправить заявление по почте.

Органы соцзащиты обязаны принять у человека это повторное заявление и рассмотреть его – даже если человек сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

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