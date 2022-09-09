Единый номер экстренной помощи заработает в Украине – Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию системы экстренной помощи населению по единственному телефонному номеру.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Госспецсвязи.

"Так, вводится организация приема обращений в экстренные службы по принципу "единого окна", что позволит лицу использовать для вызова единый телефонный номер 112", - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается расширить полномочия оперативно-диспетчерских служб, принимающих экстренные коммуникации по номерам 101, 102, 103, 104; обязать соответствующие органы и учреждения обеспечивать Службе 112 и оперативно-диспетчерским службам, принимающим экстренные коммуникации по номерам 101, 102, 103, 104, круглосуточный онлайн-доступ к соответствующим фактическим данным с результатами фиксации (фотоснимки или видеозаписи) мест и метаданных, сформированных указанными техническими средствами (приборами контроля) и прочее.

"Создание и внедрение системы 112 также является одним из обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом", - подчеркнули в Госспецсвязи.

Следовательно, когда произошла ситуация, которая угрожает жизни или здоровью людей или навредит окружающей среде, граждане смогут использовать для вызова единый телефонный номер 112.

Пока украинцы могут дозвониться спасателям по номеру телефона 101, в полицию - 102, в "скорую" - 103.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину и по настоящее время нагрузка на службы экстренной помощи выросла на 45%.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко сообщил, что в Киеве и Киевской области в следующем году планируется запустить единую телефонную линию 112 для вызова скорой помощи, полиции и Государственной службы чрезвычайных ситуаций. По его словам, диспетчеры линии 112 "обязательно будут владеть двумя-тремя наиболее распространенными иностранными языками, по возможности будут привлекать операторов, владеющих менее распространенными языками".

Напомним, украинцам сообщили неприятную новость о размере минимальной зарплаты.

Также сообщалось о ЧП на границе с Венгрией и Румынией.

Кроме того, Politeka.net писала, что сумму компенсации повысят.