В Украине подешевели капуста, картофель и другие овощи, чего ожидать от цен этой осенью предупредили в Минагрополитики.

Так, согласно данным министерства, цены упали на картофель, яблоки, капусту и столовую свеклу. В настоящее время розничная цена картофеля для потребителя составляет 9-12 гривен за килограмм.

Но это еще не предел, цены могут упасть до 7-9 грн за килограмм.

Также наблюдается уменьшение цены на овощи: капуста – до 17,34 грн/кг, свекла – до 17,77 грн/кг. Подешевели и яблоки – до 15,00 грн/кг.

Как сообщил заведующий сектором овощеводства и картофелеводства управления земледелия и растениеводства Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей Гвоздь, уже собрано 119 376,1 тыс. ц картофеля.

А это 73% к ориентированному прогнозируемому валу в размере 165 528 тыс. ц.

По его словам, существенное снижение цены на картофель обусловлено тем, что заканчивается уборка урожая.

«В этом году засаженные площади уменьшились на 36% по сравнению с прошлым годом. Но с учетом норм потребления у нас достаточное количество этого продукта, которое полностью удовлетворяет внутреннее потребление и продовольственную безопасность», - отметил Гвоздь.

Чиновник уверен, что дефицита картофеля не будет. Также, по его словам, потребности импортировать картофель не будет, разве что семенной.

Также представитель Минагрополитики напомнил, что Украина уже отказалась от импорта белорусского и российского картофеля.

Напомним, рекордным повышением цен на яйца заинтересовался Антимонопольный комитет.

Также сообщалось, сколько может стоить десяток яиц уже в ближайшем будущем.

Тем временем украинцев предупредили о пересмотре тарифов на газ.