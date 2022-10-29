Национальный банк Украины предупредил о завершении с 30 октября важной программы по обмену валют.

Прессслужба НБУ сообщила важную информацию для находящихся в Германии украинцев.

Так, 30 октября завершается действие программы по обмену наличной гривны на евро в немецких кредитных учреждениях. Это последний день, когда будут совершаться соответствующие операции.

В НБУ напомнили, что программа обмена была начата на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины, Федеральным банком Германии и Министерством финансов Германии.

Она дала возможность нашим гражданам, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находились в Германии, обменять наличную у них гривну для удовлетворения жизненных потребностей.

Каждый совершеннолетний гражданин Украины может обменять на евро до 10 тысяч гривен наличными. Принимаются исключительно банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен. Подробно о процедуре обмена можно узнать непосредственно в кредитном учреждении.

В настоящее время программа обмена завершается из-за существенного снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена.

По состоянию на 28 октября 2022 года за пять месяцев действия соглашения украинцы обменяли на евро в Германии почти 154 млн грн.

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