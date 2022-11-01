Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения ими 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Обращаться за назначение пенсии можно за 1 месяц до достижения возраста 50 лет.
Чтобы подать заявление на назначение пенсии в электронном виде, необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) и подготовить скан-копии необходимых документов.
Для подачи заявления нужно зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии". После ознакомления с информацией, которая появится на экране, нужно перейти по ссылке «Вход», авторизироваться с помощью КЭП и выполнить следующие 4 шага:
- В разделе “О пенсионном обеспечении” выберите вкладку “Заявление на назначение пенсии”, дайте согласие на дистанционное информирование, нажмите “Продолжить” и выберите вид пенсии – “Пенсия по возрасту”;
- ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных;
- прикрепите скан-копии необходимых документов, включая документы о рождении детей. На экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, в случае необходимости можно отредактировать внесенные данные;
- подпишите заявление с помощью КЭП и отправьте его в Пенсионный фонд Украины, нажав "Подписать и отправить в ПФУ".
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