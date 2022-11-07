В Минреинтеграции объяснили, как родственникам пропавших без вести получить пенсию по потере кормильца и ряд льгот.

Как заявили в пресс-службе министерства, если человек пропал без вести, у членов его семьи через месяц после внесения соответствующей информации в Единый реестр досудебных расследований возникает право на получение пенсии.

Выплата пенсии по потере кормильца назначается:

детям до 18 лет;

детям от 18 до 23 лет, обучающимся на дневной форме, до окончания учебы;

детям-сиротам – до 23 лет независимо от факта обучения;

мужу или жене, родителям такого лица, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

мужу или жене, а в случае их отсутствия – одному из родителей, брату или сестре, дедушке или бабушке кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Помимо пенсии по потере кормильца предусмотрен ряд льгот для этих категорий граждан:

путевки в санаторно-курортные заведения с оплатой 50% стоимости;

50% скидки на оплату квартиры и оплату за коммунальные услуги;

право на бесплатный проезд во всех видах городского транспорта в пределах района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусах пригородных маршрутов;

члены семей имеют право на земельный участок и помощь от органов местного самоуправления в строительстве;

право на бесплатное получение в частную собственность жилого помещения, занимаемого в домах государственного жилищного фонда, и внеочередное право на улучшение жилищных условий.

Для подачи заявки можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Также это можно сделать онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или на портале «Дія».

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