Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Система безопасности Израиля основывалась на трех китах. Первый кит – это получение агентурной информации, то есть агентурное проникновение в среду, несущую угрозу. Второе – это техническая составляющая этих периметров безопасности, то есть приборы ночного видения, это специальные электронные устройства, это спутниковая система отслеживания», - сообщил Александр Новохатский.
По словам публициста, системы наблюдения в Израиле были запрограммированы таким образом, что реагировали на любые движущиеся объекты. Как отметил Александр Новохатский, даже если животное попадало в зону действия этих приборов, вся система полностью включалась, что, конечно же, истощало наблюдателей за мониторами.
«И третья составляющая – это готовность, постоянная мобилизационная готовность сил безопасности и сил обороны для предоставления решительного отпора. Но эта система была нарушена. На сегодняшний день она формально есть, но по факту ее нет», – заявил Александр Новохатский.
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