Публицист Александр Новохатский сообщил, что система безопасности Израиля сейчас уже не работает так же эффективно, как 10 лет назад.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Система безопасности Израиля основывалась на трех китах. Первый кит – это получение агентурной информации, то есть агентурное проникновение в среду, несущую угрозу. Второе – это техническая составляющая этих периметров безопасности, то есть приборы ночного видения, это специальные электронные устройства, это спутниковая система отслеживания», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, системы наблюдения в Израиле были запрограммированы таким образом, что реагировали на любые движущиеся объекты. Как отметил Александр Новохатский, даже если животное попадало в зону действия этих приборов, вся система полностью включалась, что, конечно же, истощало наблюдателей за мониторами.

«И третья составляющая – это готовность, постоянная мобилизационная готовность сил безопасности и сил обороны для предоставления решительного отпора. Но эта система была нарушена. На сегодняшний день она формально есть, но по факту ее нет», – заявил Александр Новохатский.

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