Украинские военные остановили российскую армию и нанесли ей значительные потери.

Ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, заявил, что защита Харьковской области будет зависеть от соотношения сил нашей армии и вражеской.

"Вот мы знаем, что их там 50 тысяч, но мы же не знаем и не должны знать, сколько там наших. Но мы хорошо знаем, что в целом на фронте у нас соотношение 1:7 - 1:10. То есть каждый наш боец на фронте сдерживает одно отделение вражеской пехоты"", - говорит Дикий.

Также он добавил - максимум, что сможет сделать РФ на харьковском направлении - зайти в тыл войск ВСУ, которая защищает Купянск.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в начале мая этого года сообщал, признаки того, что боевые действия на Харьковщине могут обостриться - есть.

Речь идет как о купянском направлении, так и харьковском, слобожанском.

"Воспользуется ли он этим или нет? Покажет время. Но сил явно именно [для движения] на Харьков недостаточно. Поэтому я думаю, что они именно на Харьков наступать и не будут. А будут пробовать с северной, западной, восточной части брать в полуокружение город и перевезать логистику. Вот это может быть намерение врага на этом этапе", - заявил Мусиенко.

Напомним, ранее украинские и западные официальных лица в сообщили британському изданию Financial Times, что военные РФ могут пойти в новое наступление в Украине на четырех направлениях летом 2024 года, речь идет о штурме Харькова и Киева.

Источник: Radio NV, Евгений Дикий в эфире Radio NV.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, может ли НАТО все-таки закрыть небо над Украиной.

Введение западных войск решило бы проблему с нехваткой резервов ВСУ: мнение эксперта.

Почему зимой отключений света не было, а теперь есть: ДТЭК дал ответ.