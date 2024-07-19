Война России в Украине, которую Путин когда-то надеялся завершить за несколько недель, длится уже третий год, и ни одна из сторон не может добиться решающего преимущества.

Прекращение военного конфликта — будь то явная победа одной из сторон, грязный компромисс или просто прекращение боевых действий без окончательной сделки — может зависеть не столько от тактики на поле боя, сколько от того, какая из сторон первой исчерпает свои ресурсы.

С учетом того, что Путин наращивает оборонное производство России, а Украина получает поддержку от своих союзников из США и Европы, этого может не произойти в течение многих лет.

Что говорят эксперты?

Павел Лузин, военный эксперт, старший научный сотрудник Фонда Джеймстауна:

«В России не хватает как людей, особенно если говорить о подготовленных солдатах, сержантах и ​​младших офицерах, так и оружия».

Бен Барри, старший научный сотрудник по сухопутным войнам в лондонском Международном институте стратегических исследований:

«Ключевым элементом вполне может стать борьба между российской изнурительной тактикой и попытками Украины получить асимметричное преимущество с помощью передовых западных технологий, при условии, что это произойдет в достаточное время и в достаточном объеме.

Если это произойдет, военный импульс может снова измениться, что пойдет на пользу Киеву. Но на данный момент сухопутная война выглядит кровавой и выгодна Москве».

Источник: bloomberg.

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