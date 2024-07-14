Политическая логика Путина в международных отношениях становится более прозрачной, если рассматривать ее через призму Холодной войны.

Путин часто опирается на исторические прецеденты, и взаимодействие советских лидеров с друзьями и врагами не является исключением.

Идеология была важна для идентичности советского режима, но борьба за значимость как сверхдержавы выделялась как основной мотив.

Фактически, советские лидеры признали неформальную «юрисдикцию» Соединенных Штатов в предоставлении высшего статуса своему коммунистическому «другому».

Возможно, Путин ожидал реакцию, схожую с реакцией Запада на советское вторжение в Чехословакию в 1968 году — шумную, но не слишком конфронтационную.

Именно после этой «специальной военной операции» (термин Путина для обозначения войны против Украины), которая укрепила советское господство в Восточной и Центральной Европе, тогда Брежнев вынашивал идею разрядки.

«Я не исключаю, что Путин мог рассуждать подобным образом», — пишет Сергей Радченко в книге « Управлять миром: Холодная война: Кремль стремится к глобальной власти» .

«Он мог подумать, что американцы в конце концов признают его «право» на Украину, и тогда Россия сможет выйти на новый уровень взаимопонимания с Соединенными Штатами. Я думаю, он все еще думает, что сможет навязать себя Украине и получить признание Вашингтона».

Вот почему он стремится силой повысить вес России в Европе и мире в целом. Ослабление США и Запада в более широком смысле способствует этим надеждам.

Попытки Путина добиться признания со стороны Запада отражают динамику Холодной войны, но не признают совершенно иной исторический и геополитический контекст сегодняшнего дня.

В отличие от подхода советских лидеров, которые, несмотря на свою конфронтационную позицию, действовали в рамках взаимного признания с Западом, подход Путина выглядит односторонним и все более напористым.

Поскольку разрыв между амбициями России и ее реальными возможностями больше, чем во времена СССР, стратегии Путина могут привести к дальнейшей изоляции, а не к желаемому признанию.

Источник: wilsoncenter со ссылкой на Sergey Radchenko.