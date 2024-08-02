Путинская армия несет колоссальные потери в технике и живой силе, но даже в таких обстоятельствах продолжает наступать – известный аналитик спрогнозировал, когда закончится война в Украине и при каких обстоятельствах.

Свое мнение относительно того, когда закончится война в Украине, высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, для того, чтобы это произошло потери Путина должны стать настолько масштабными и невосполнимыми, чтобы даже в среднесрочной перспективе у него не было возмжности прийти в себя.

Речь идет о ежесуточных потерях до 2 или 3 тысяч военнослужащих. Таким образом путинская армия не будет успевать восстанавливаться. Ведь по некоторым данным ежесуточно в армию оккупантов прибывает до тысячи человек. И даже при тех потерях, которые есть на сегодняшний день, ресурсов у врага может хватить до начала 2026-го год.

Когда закончится война в Украине

Селезнев также отметил, что Путин мечтает о возвращении Трампа на должность президента США и хочет договориться с ним на приемлемых для себя условиях. Отвечая на вопрос, когда закончится война в Украине, Селезнев предположил, что война четко обозначится относительно своих временных показателей в ноябре 2024-го года. То есть, когда закончится избирательная гонка в США и станет понятно, кто займет Овальный кабинет.

Добавим, потери России в войне против Украины достигли огромных масштабов. Ежесуточно ЗСУ ликвидируют больше тысячи оккупантов и цифра убитых уже давно перевалила за 500 тысяч.

Когда закончится война в Украине.

По мнению военных экспертов, большинство российских войск получают лишь ограниченную подготовку, и они не способны проводить сложные наступательные операции. Как следствие, Россия применяет мелкомасштабные, но затратные волновые атаки, пытаясь ослабить украинскую оборону.

«Однако потребность в постоянном пополнении личного состава на передовой почти наверняка и в дальнейшем будет ограничивать способность России формировать подразделения с более высоким уровнем боеспособности», - подчеркивали в Минобороны Британии.

Также добавим, что на днях Глава института социологии Евгений Головаха сообщил, что 60 процентов респондентов ответили, что не знают, когда закончится война в Украине. Таким образом люди больше не верят в то, что война закончится быстро.

Социолог также подчеркнул, что говоря о том, когда закончится война в Украине группа неопределенности в обществе проявляется еще больше.

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