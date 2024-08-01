Якщо Дональд Трамп переможе на другий термін на виборах у листопаді, будуть серйозні зміни в американській політиці.

Республіканська платформа — 16-сторінковий документ, що дає уявлення про те, як Трамп може керувати — закликає до масштабної програми депортації нелегальних іммігрантів та посилення контролю за тим, хто в'їжджає до країни.

Торгові партнери повинні чекати більш високих тарифів та обмежень: колишній президент уже виклав плани зі стягування мит на весь імпорт. Військова допомога, ймовірно, стане умовнішою; союзників залякуватимуть, змушуючи збільшувати власні витрати на оборону.

Мексика, найбільший торговий партнер Америки, очолює список із результатом 71 зі 100.

Суворіші правила імміграції можуть торкнутися мільйонів мексиканців, які в'їжджають до Америки як легально, так і нелегально (хоча мігранти з інших країн тепер складають велику частку тих, хто перетинає кордон).

А дані, опубліковані раніше цього року, показали, що Мексика випередила Китай у 2023 році, ставши експортером номер один до Америки.

Торговий дефіцит є серйозною проблемою для Трамп; дефіцит із Мексикою зріс до 152 млрд доларів у 2023 році, що на 37% більше, ніж у 2020 році.

У 2026 році Мексика, Америка та Канада повинні обговорити, чи продовжувати свою угоду про вільну торгівлю, відому як usmca, після 2036 року.

П'ять інших країн Латинської Америки входять до першої десятки: Коста-Ріка та Панама займають друге та п'яте місця відповідно через низькі витрати на озброєння та оборону, а також залежність від американської військової допомоги. Домініканська Республіка, Сальвадор та Гондурас займають високі місця в індексі через свою вразливість до більш жорсткої імміграційної політики: грошові перекази з Америки становлять від 8% до 23% їх ввп.

Німеччина займає третє місце, найвище серед усіх союзників за натомість. У свій перший термін Трамп хотів вивести понад 12 тисяч американських солдатів з Німеччини і критикував низькі витрати країни на оборону.

Джерело: economist .

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