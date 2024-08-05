Известный астролог озвучил новый прогноз по войне в Украине – когд она может закончиться и произойдет ли в 2024-м году переломный момент.

Кровопролитная и изнурительная война в Украине продолжается, унося жизнь, как военнослужащих, так и мирных жителей.

Озвучивая прогноз войны в Украине известный индийский астролог Алакх Нираджан, назвал сроки перелома хода войны.

По его словам, уже в сентябре или в октябре 20224 года Украина может одержать важную победу, которая заставит Россию сесть за стол переговоров.

Однако у окончании войны есть цена – для Украины ею может стать отказ от некоторых территорий.

Война в Украине появился новый прогноз.

Астролог подчеркнул, что конец сентября и начало октября станет для Украины лучшим временем для победы, и этот период будет даже сильнее, чем в апреле прошлого года. Мол, откроется окно возможностей.

"Окно возможностей для Украины откроется в сентябре и начале октября - я ожидаю, что вы одержите победу. И уже на основе этой победы можно будет говорить о том, стоит останавливать войну, потому что Россия будет готова ее остановить", - предсказал астролог ход событий в эфире YouTube-канала "Мой мир" .

Война в Украине появился новый прогноз.

Это украинцам решать, потому что вес ошибки и продолжения войны очень большой, а после этого снова будет "такое вязкое состояние".

«Вот в эти полтора месяца – сентябрь-октябрь и, возможно, еще ноябрь – можно завершать войну», – отметил астролог.

Добавим, что ранее прогноз относительно войны в Украине озвучили в МВФ. Так, сообщалось, что, соглсно негативному прогнозу, война начатая Россией против Украины, может завершиться к концу 2025 года.

А экономический шок, вызванный войной, может начаться уже в третьем квартале 2024 года.

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