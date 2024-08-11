Российские военные регулярно из разных видов вооружения атакуют Украину ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО, но у Кремля есть особое оружие, которое он еще не задействовал.

С момента полномасштабного вторжения РФ безжалостно бьет по Украине ракетами и авиабомбами, выжигает все живое «Солнцепеками» и использует химическое оружие.

Впрочем, в запасах Кремля есть оружие, которое можно считать самым опасным.

Речь идет о ядерных возможностях врага, которые можно разделить на несколько частей. Как рассказывал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, у россиян есть шахтные установки Р-36М и УР-100Н – главные ядерные силы, стоящие в шахтах. Их 74 единицы и все они нацелены на США.

При этом Черник предположил, что находятся они сейчас в не лучшем состоянии.

Самое опасное оружие России.

В России также есть подвижные установки РС-24 "Ярс" и "Тополь-М". Сами россияне декларируют, что таких пусковых установок около 500, которые на борту могут иметь от 3 до 6 боеголовок от 300 до 500 килотонн. Кроме того, есть ракеты Х-102 и "Искандер".

"Есть ракета Х-101. Все слышали, все о ней знают. Есть ее "сестра" Х-102 в ядерном исполнении. "Искандер" может иметь ядерную боеголовку до 50 килотонн", - подчеркивал Черник.

Но наиболее опасным остается ядерный подводный флот РФ. У врага есть до 28 рабочих ракетоносцев разного типа и разного класса. И самый дальнобойный и опасный – это класс "Дельфин".

«Там до 16 ракет типа Р-29. Они называют это "Синева". Это серьезное оружие», – рассказывал Черник.

Кроме того, следует иметь в виду, что у России есть тактическое ядерное оружие, ядерные снаряды.

«Взорвать его как ядерный, условно захватив в руки, практически невозможно , потому что это очень сложная технология…», - подчеркивал эксперт.

Самое опасное оружие России.

Отметим, согласно официальным данным, по состоянию на 2018 год, в составе стратегических ядерных сил России находилось 517 развернутых стратегических носителей ядерного оружия - межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков, оснащенных 1420 ядерными боезарядами.

При этом общее количество носителей (развернутых и неразвернутых) ядерного оружия составило 775 единиц.

Подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» - это серия атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, мобильные пусковые комплексы подводного базирования для запуска межконтинентальных баллистических ракет с ядерной головной частью.

Последние новости Украины:

Много взрывов: россияне нанесли новый массированный удар.

Война в Украине, появился новый прогноз: "Откроется окно возможностей".

Наступление на Харьков: эксперт назвал главную ошибку РФ и сказал, что будет дальше.