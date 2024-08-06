Российские оккупанты нанесли новый удар по Харькову – что известно на сейчас о последствиях и куда попала российская ракета.

Харьков содрогнулся от новых мощных взрывов, пишет Politeka.net.

Известно, что российские захватчики нанесли удар по центральной части города Харьков, где плотная жилая застройка. Вспыхнул пожар.

"В результате прилета повреждена гражданская инфраструктура", - сообщали в Харьковской ОВА.

Под завалами могут находиться люди. В результате «прилета» повреждена гражданская инфраструктура. По предварительным данным, россияне ударили по городу "Искандером".

Повреждены гражданские помещения, в том числе поликлиника, гражданские автомобили, жилищная инфраструктура, выбиты окна.

Ликвидация последствий продолжается. На данный момент о жертвах или пострадавших не сообщается.

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Добавим, что в ночь на 6 августа противник ударил 4 баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 по Киевщине из Воронежской обл. – рф, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 16 ударными БпЛА типа «Shahed» по направлениям мыс Чауда – Крым, Курск – рф.

Ракета KN-23.

Сбить удалось две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.

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