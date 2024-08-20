Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что визит индийского премьера Моди в Киев – это, конечно, хорошо, но настоящим ударом для путина был бы визит Си Цзиньпина.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, сейчас сложно сказать, что нам предложит индийский премьер Нарендра Моди, который скоро приедет в Киев. Однако, констатирует он, в общем-то хорошо, что Моди к нам приедет, Индия – большая страна с большой экономикой и влиянием, и нужно вытеснить из нее позиции россии.

«Bloomberg уже пишет о том, что Моди не будет посредником, но какие-то послания готов передавать от путина Зеленскому и от Зеленского путину. Ну, он ведь не почтовый голубь, я не понимаю. С точки зрения передачи, ну, окей, ладно, передавать послания на таком уровне, ладно. Если Индия готова сыграть роль для Украины, я думаю, все это будут приветствовать», – рассуждает Александр Мусиенко.

Однако, замечает он, для того, чтобы Индия могла сыграть для нас какую-то роль, она должна принять соответствующие меры и нажать на путина, но готова ли она пойти на это – вопрос открытый. Поэтому, констатирует эксперт, подождем визита и заявления.

«Но я уже сразу скажу. Лучше бы в Киев приехал Си Цзиньпин. Вот это такой удар по путину на фоне Курской операции, поверьте мне, это был бы колоссальный удар, вот это бы его добило. Поэтому нужно пригласить Си Цзиньпина. Я думаю, что после Моди Киев непременно должен посетить Си Цзиньпин, а, возможно, даже вместо Моди», - утверждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что сейчас продвижение на Курщине не будет столь стремительным.

Также Politeka писала о том, что Фрейн рассказала об эффективности украинского ПВО: «Здесь будет нормальный купол».





